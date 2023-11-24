Після сутичок у Дубліні затримали 34 людини, поліція очікує нових заворушень

Протягом ночі в Дубліні після масових заворушень, спричинених різаниною біля школи поруч з О'Коннелл-стріт, заарештували 34 людини. У столиці Ірландії очікують нових протестів, пише Reuters.

“Ті, хто причетний до цього, зганьбили Дублін, зганьбили Ірландію, зганьбили свої сім’ї та себе”, – заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на пресконференції.

Унаслідок нападу постраждало п’ятеро осіб, зокрема п'ятирічна дівчинка залишається в критичному стані через серйозні травми.

Затриманого чоловіка віком близько 50 років також госпіталізували, його національність невідома, але в мережі відразу з'явилися спекуляції, що він іноземець. Правоохоронці заявили, що інших підозрюваних не шукають.

Поліція не виключає жодного мотиву, включно з тероризмом і звинуватила у розпалюванні насильства ультраправих агітаторів. Офіцерам знадобилося кілька годин, щоб відновити контроль після того, як до протестувальників приєдналася група місцевої молоді, деякі з яких кричали: “Виведіть їх”, а один учасник акції ніс тримав плакат із написом “Життя ірландців мають значення”. Кількість осіб у натовпі після цього зросло приблизно до 200-300 осіб. Зазначимо, у парламенті Ірландії немає ультраправих партій, але за останній рік невеликі протести проти іммігрантів почастішали.

Людей закликали триматися подалі від великої частини міста у розпал насильства, унаслідок якого було пошкоджено або пограбовано 13 крамниць. Також учасники заворушень знищили чи пошкодили 11 поліцейських машин і три автобуси та трамвай. Одний офіцер отримав серйозні поранення. Сьогодні зранку громадський транспорт відновив роботу, але з обмеженнями у цьому районі.

Варадкар заявив, що його уряд негайно вживе заходів для посилення законодавства проти проявів ненависті, яке, на його думку, не відповідає реаліям епохи соціальних мереж.

“Як країна, ми повинні повернути Ірландію. Нам потрібно відібрати її у тих, хто ховається за масками і намагається налякати нас своїм насильством”, − сказав Варадкар.

Напад засудили всі політичні партії, включно з головною опозиційною “Шинн Фейн”.

Нагадаємо, на початку листопада у Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос, попри заборону поліції, відбулася пропалестинська акція. Під час протесту поліція затримала п'ятьох людей.