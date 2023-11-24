Водночас у ЦАХАЛі нагадали, що "війна ще не закінчилася і гуманітарна пауза тимчасова".

Ізраїль і ХАМАС розпочали гуманітарну паузу в бойових діях. А ЦАХАЛ завершив оперативну підготовку згідно з бойовими рубежами паузи, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Водночас ізраїльський військовий речник Авічай Адрі в посланні арабською мовою до палестинських цивільних у Газі нагадав, що війна ще не закінчилася.

“Війна ще не закінчилася. Гуманітарна пауза тимчасова. Північ сектора Гази є небезпечною зоною бойових дій, і рух на північ заборонено. Для вашої безпеки ви повинні залишатися в гуманітарній зоні на півдні”, − заявив він у відео на соцплатформі X.

Адрі додав, що рухатися з півночі на південь можна лише дорогою Салах ад-Дін. “Переміщення жителів з півдня Сектора Гази на північ заборонено і небезпечно”, − зазначив речник.

⭕️Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:



”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023

Reuters зі свого боку повідомило, що перемир'я "тримається хитко", без серйозних повідомлень про бомбардування, артилерійські чи ракетні обстріли, хоча обидві сторони заявили про порушення.

Вантажівки з гуманітарною допомогою почали в'їжджати в Сектор Гази з Єгипту приблизно через 90 хвилин після початку тимчасового перемир'я.

Дві вантажівки єгипетських організацій мали банери з написом "Разом для людства", а інші − “За наших братів у Газі”.

Раніше сьогодні війська ЦАХАЛу зруйнували низку підземних тунелів і тунельних шахт у районі лікарні Шифа.

Протягом останнього дня та ночі війська Тель-Авіву продовжували завдавати ударів по терористичних об'єктах на землі, з повітря та моря, діяти у різних районах для виявлення підозрілих споруд та терористів.

Крім того, сили оборони Ізраїлю завдали удару за маршрутом терористичного тунелю, який виявили останніми днями.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що угода Ізраїлю і ХАМАСу про коротке перемир’я та звільнення заручників затримується. Тель-Авів дав зрозуміти, що звільнення заручників з Гази буде відкладено до 24 листопада, п'ятниці.

Ізраїль і ХАМАС у ході переговорів, переважно за посередництва Катару, домовилися про припинення вогню на чотири дні. Також сторони домовилися, що бойовики звільнять 50 жінок і дітей, які утримуються в Секторі Гази. Зі свого боку, Ізраїль звільнить зі своїх в'язниць 150 жінок та палестинців віком до 19 років.

Нетаньягу заявив, що війна продовжуватиметься доти, доки ХАМАС не буде знищений як організація, але угода, як і раніше, означатиме перше серйозне затишшя в бойових діях від початку конфлікту понад шість тижнів тому.