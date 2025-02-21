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Віцепрезидент США стверджує, що до миру в Європі "лишився крок"

Джей Ді Венс захищає рішення Дональда Трампа щодо переговорів.

Віцепрезидент США стверджує, що до миру в Європі "лишився крок"
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Під час виступу на конференції консервативних сил у Вашингтоні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що завдяки Дональду Трампу "ми перебуваємо за крок від миру в Європі".

Як пише "Європейська правда", на думку другої людини у Білому домі, Трамп є "досвідченим переговорником", який ухвалив правильне рішення вести перемовини із Росією, бо "якщо ви хочете покласти край конфлікту, потрібно говорити з усіма, хто воює". 

Венс переконує, що президент США "хоче тривалого миру, а не просто зупинки, щоб війна знову розпочалася через місяць". Він запевняє, що "мир в інтересах Росії, України, Європи, а найголовніше - американського народу". 

"За три роки ми вперше так близькі до миру в Європі, бо з Овального кабінету промовляє лідер, якого в країні не було з 2020-ого", - підсумував промову Венс. 

 

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