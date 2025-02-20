Головне за четвер, 20 лютого: понад 110 боєзіткнень, зустріч Зеленського з Келлогом, обстріл Нікополя

Бойові дії на Донеччині, 112 бойових зіткнень, ворожі обстріли, операція ГУР щодо окулярів для FPV-дронів, інтерв'ю LB.ua міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Яким запам’ятається 1093-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Президент і спецпредставник Трампа детально обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.

«Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», - запевнив Зеленський.

Президент додав, що «всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 лютого відбулося 112 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 31 боєзіткнення, на Курському ще 29.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 лютого – в новині.

У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок російського артилерійського обстрілу загинули люди.

Як повідомили у ОВА, росіяни вбили 2 чоловіків, обстрілявши місто з важкої артилерії. Осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу.

Унаслідок атаки у місті пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

В армії Росії сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час того, як їх використовували пілоти.

Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, що трапилися у кількох областях РФ у перші дні лютого.

Джерела в українських спецслужбах кажуть, що за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки України. Зазначається, що всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

Як розповідають джерела, для реалізації операції було придбано велику партію окулярів, після чого фахівці ГУР додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з українською розвідкою, російські волонтери відправили "вибухові" окуляри до підрозділів БпЛА армії ворога.

Більше інформації – в новині.

Черга на процедуру комп'ютерної томографії чи оплата контрастної речовини пацієнтами є неприпустимою, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

За словами міністра, МОЗ разом з донорами придбали та розподілили по медзакладах 242 апарати КТ.

Сама процедура, а також контрастна речовина, яка вводяться перед проведенням МРТ чи КТ і допомагає виявити пухлини та запалення, у медзакладах законтрактованих з НСЗУ — безоплатна для пацієнтів.

За словами п’яти західних офіційних осіб, США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, погрожуючи зірвати традиційну демонстрацію єдності, пише Financial Times.

Також поки не узгоджена участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок, повідомили чиновники.

Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад у G7.

Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які лідери "G7" використовували для опису конфлікту з 2022 року.

США також відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН, у якій підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію, передає Reuters.

Наразі проєкт документа підтримали понад 50 країн.

Раніше Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії.

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