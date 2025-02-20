"Руки хочеться відривати": Ляшко просить скаржитись, коли вимагають гроші за КТ чи контраст

Черга на процедуру комп'ютерної томографії чи оплата контрастної речовини пацієнтами є неприпустимою.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

За словами, міністра МОЗ разом з донорами придбали та розподілили по медзакладах 242 апарати КТ.

“ Три роки тому назад в нас не було стільки цифрових рентгенів в країні, скільки сьогодні комп'ютерних томографів”, - каже Віктор Ляшко.

Сама процедура, а також контрастна речовина, яка вводяться перед проведенням МРТ чи КТ і допомагає виявити пухлини та запалення, у медзакладах законтрактованих з НСЗУ — безоплатна для пацієнтів.

“Коли мені кажуть, що десь формується якась черга на рік, що контраст треба купувати, за це, вибачте, руки хочеться відривати. Бо це реально покривається. Чому з людей беруть за це гроші? Ми готові виявляти, моніторити, забирати в медзакладів за це кошти. Але нам потрібна підтримка”, - зазначив міністр.

Він закликав пацієнтів повідомляти про випадки, коли з них вимагають гроші за саму процедуру чи контраст.