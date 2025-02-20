МОЗ обіцяє вирахувати і покарати лікарні, які закуповують найменше ліків за держкошт

У Міністерстві охорони здоров'я перевірятимуть, скільки ліків закуповують у стаціонари і порівнювати з кількістю пролікованих пацієнтів.

Якщо на пацієнта закуплено найменше ліків, то відомство розпочинатиме клінічний аудит.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

“В нас є дані з ProZorro з електронного маркету кількості ліків, які закупила будь-яка лікарня в країні. Розуміємо, скільки людей в кожній лікарні пройшли стаціонарне лікування”, - пояснив Ляшко.

Якщо на одного пацієнта буде недостатня кількісність ліків, у міністерства виникне питання: чим лікували пацієнта?