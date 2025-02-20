МОЗ обіцяє вирахувати і покарати лікарні, які закуповують найменше ліків за держкошт

Якщо на пацієнта закуплено найменше ліків, то відомство розпочинатиме клінічний аудит.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.
“В нас є дані з ProZorro з електронного маркету кількості ліків, які закупила будь-яка лікарня в країні. Розуміємо, скільки людей в кожній лікарні пройшли стаціонарне лікування”, - пояснив Ляшко.
Якщо на одного пацієнта буде недостатня кількісність ліків, у міністерства виникне питання: чим лікували пацієнта?
“Думаю, достатньо буде туди поїхати трьом-чотирьом людям, подивитись, і будуть застосовані санкції до закладу”, - сказав Ляшко.
- Нагадаємо, раніше Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що лікарні надають неправдиву інформацію про кількість пацієнтів.
- Повністю інтерв'ю з Віктором Ляшком читайте тут.