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Гусак розповіла, які лікарні надають неправдиву інформацію про кількість пацієнтів

Найбільше неправдиві дані про кількість пацієнтів надають в НСЗУ маленькі загальні лікарні.

Гусак розповіла, які лікарні надають неправдиву інформацію про кількість пацієнтів
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

У надкластерних і кластерних лікарнях шахраювання з даними це, можливо, поодинокі випадки.

Про це розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

“Невеличкі лікарні, які не мають достатньо послуг, щоб забезпечити своє існування, придумують. Хто ми? Лікарня. Що ми хочемо? Щоб вона жила. Що нам для цього треба? Пацієнти. Пацієнти де? Немає. То що необхідно зробити? Придумати їх”, - каже Наталія Гусак.

Вона розповідає, що у 2024 році об'їхала майже всі регіони країни і показала дані кожному голові громади.

“Сказала: «Ми бачимо все, є вихід: або потрапити в неприємну ситуацію наших перерахунків, залишитися без договорів, історії з правоохоронними органами, або змінитися прямо вже». Я бачила по регіонах здивовані очі й подяки НСЗУ, що громади тепер будуть краще розуміти і майбутнє своєї лікарні, і її управлінську спроможність, і все, що там відбувається”, - говорить керівниця НСЗУ.

За її словами, у низці регіональних лікарень зокрема вища смертність пацієнтів від інсультів, а чимало людей в регіоні не йдуть у місцеву лікарню, а обирають іншу.

Наталія Гусак зазначає, що діалоги з місцевої владою приносять зміни. До прикладу, у Тернополі після розмови із місцевою владою, яка є засновником медзакладів, закрили два пологових відділення області, де ввечері не було жодного лікаря.

  • Повністю інтерв'ю з Наталією Гусак читайте за посиланням.
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