Шмигаль: українські виробники знизять ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30%

Ціни на ліки будуть знижені вже в березні.

Кабмін затвердив заходи реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців. Зокрема, вітчизняні виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На виконання рішення РНБО Уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Ідеться про обмеження максимальної торговельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату", – каже Шмигаль.

Крім того, посилено контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. "Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно".

Також, в межах ініціативи "Зимова підтримка" Уряд розширює програму "Доступні ліки". Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн.

Глава Уряду додав, що з ініціативи Президента під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дасть змогу знизити ціни на ліки для громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.

З липня 2025 всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки".

Більше про це – в матеріалі "Рада ухвалила закон, який має знизити ціни в аптеках, але частина ліків може зникнути".