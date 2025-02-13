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Делегація Парламентської Асамблеї ОБСЄ зустрілася зі Шмигалем

Говорили про посилення санкцій проти Росії.

Делегація Парламентської Асамблеї ОБСЄ зустрілася зі Шмигалем
Пія Каума і Денис Шмигаль
Фото: КМУ

Делегація Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі з президенткою Пією Каумою зустрілася з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

делегація ПА ОБСЄ в Україні
Фото: КМУ
делегація ПА ОБСЄ в Україні

За словами Шмигаля, сторони обговорили ризики й загрози, які створює Росія для безпеки всієї Європи. 

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Глав уряду наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ і закликав зміцнювати зусилля для боротьби з російським «тіньовим флотом». 

«Порушили тему інтеграції України в ЄС та співробітництва у сфері безпеки та оборони. Це значно посилить Європу та принесе користь усім союзникам. Подякував Парламентській асамблеї ОБСЄ за непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України», - додав Шмигаль.

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