Говорили про посилення санкцій проти Росії.

Делегація Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі з президенткою Пією Каумою зустрілася з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Фото: КМУ делегація ПА ОБСЄ в Україні

За словами Шмигаля, сторони обговорили ризики й загрози, які створює Росія для безпеки всієї Європи.

Глав уряду наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ і закликав зміцнювати зусилля для боротьби з російським «тіньовим флотом».

«Порушили тему інтеграції України в ЄС та співробітництва у сфері безпеки та оборони. Це значно посилить Європу та принесе користь усім союзникам. Подякував Парламентській асамблеї ОБСЄ за непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України», - додав Шмигаль.