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Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію «Андреаполь»

Сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання.

У ніч на 13 лютого дрони Служби безпеки знову уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. 

Як повідомили джерела LB.ua в СБУ, внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

Це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня 2025 року. Тоді БпЛА пошкодили фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. 

«Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал «Усть-Луга» на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • Як відомо, Усть-Лузький порт, який теж потрапляв під обстріл дронами, відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Порт також допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а ще є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.
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