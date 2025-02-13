Аеропорт “Бориспіль” та лоукостер Wizz Air провели переговори по запуску пасажирських авіаперевезень

З 11 по 13 лютого 2025 року делегація аеропорту “Бориспіль” провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їх штаб-квартирі в Будапешті. Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту “Бориспіль” після відкриття повітряного простору, повідомляє пресслужба аеропорту.

Топ-менеджмент аеропорту змістовно поінформували керівників авіакомпанії про операційну готовність аеропорту, стан інфраструктури, аеродрому, терміналів, техніки з наземного обслуговування літаків, заходів із підтримання сертифікаційних вимог, кваліфікації персоналу та забезпечення безпеки.

Наступним кроком стане візит делегації авіаперевізника до Києва для проведення аудиту безпосередньо в аеропорту.

“Це ще один необхідний етап, який наближає нас до перезапуску польотів. Кожного дня ми працюємо над тим, щоби бути готовими оперативно розпочати приймати рейси, обслуговувати пасажирів та вантаж, знову звʼязати Україну та українців зі світом. І робити це все якісно та безпечно. Крім нашої внутрішньої підготовки, найважливішим чинником є готовність авіакомпаній. І Йожеф Вараді підтвердив, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок”, – заявив генеральний директор аеропорту “Бориспіль” Олексій Дубревський, який очолив делегацію.

Напередодні переговорів, генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді завив агентству Reuters про готовність авіакомпанії до відновлення польотів до Києва протягом декількох тижнів з моменту настання миру. Wizz Air планує запустити польоти за 30 напрямками, а протягом шести місяців довести їх до 60. Таким чином, лоукостер планує перевезти 5 млн пасажирів протягом першого року роботи на українському ринку.

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” – головні повітряні ворота України. У 2021 році аеропорт обслужив 9,4 млн пасажирів та 50 тис. тон вантажу, тобто 60 % пасажирів та 80 % вантажів, що прилітали або відправлялись з українських аеропортів. До війни аеропорт “Бориспіль” створював 132 тис. робочих місць в економіці країни і генерував 1,6 млрд євро прибутку для національної економіки, включаючи доступність країни, експорт і розвиток туризму, це майже 2 % ВВП.