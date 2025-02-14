Напад на військового: нардеп Тищенко приєднався до засідання суду у Дніпрі по відеозвʼязку

На сьогоднішньому засіданні мають розглянути подання цивільного позову від колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи про 35 мільйонів гривень моральної шкоди.

У Бабушкінському райсуді Дніпра 14 лютого продовжилось судове засідання по справі нардепа від “Слуг народу” Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Нардеп приєднався до засідання по відеозвʼязку, повідомляє “Суспільне”.

Обвинувачений експоліцейський Богдан Писаренко присутній у залі суду.

На сьогоднішньому засіданні мають розглянути подання цивільного позову від Дмитра Мазохи про 35 мільйонів гривень моральної шкоди.

Нардеп повідомив, що він не отримував позов від Мазохи.

"Я не отримав жодних документів. На жодний електронний засіб не отримав жодних повідомлень. Але ми все одно розглядаємо це питання", – сказав Тищенко.

Натомість суддя зазначає, що згідно з чеками з пошти ввечері 10 лютого документи були направлені обвинуваченому Тищенку та Писаренку. За словами адвоката Мазохи, 12 лютого позови були у поштових відділеннях.

Так само про те, що позов не отримав, стверджує обвинувачений Писаренко. За його словами, він не зміг забрати документ з пошти, оскільки перебуває під домашнім арештом. Про те саме зазначив адвокат Тищенка.

Згодом прокурор Яків Слісаренко подав клопотання продовжити на два місяці запобіжний захід Богдану Писаренку, у вигляді цілодобового домашнього арешту. Строк його запобіжного заходу спливає 23 лютого.

Адвокат Писаренка Віталій Кацідим виступає проти запобіжного заходу, про який клопотав прокурор. За його словами, немає жодних ризиків про переховування від правоохоронних органів або виїзду за кордон.

Обвинувачений Писаренко та його адвокат просять суд змінити йому запобіжний захід на нічний домашній арешт.

"У мене немає зараз засобів існування, я хочу знайти роботу, і з огляду на цей запобіжний захід, який мені вже сім місяців. Сім місяців, вибачте мені, я сиджу на шиї у батьків, не можу самостійно заробити собі кошти на існування. Прошу замінити мені частково запобіжний захід хоча б на нічний домашній арешт", – сказав Писаренко.

Слід зауважити, що на попередньому засіданні суду 5 лютого нардеп Тищенко вперше був присутній особисто. Тоді потерпілий Дмитро Мазоха вимагав від нардепа Тищенка та експоліцейського Писаренка 35 мільйонів гривень моральної шкоди. Гроші планує спрямувати на допомогу Силам оборони. У позові також фігурував охоронець Тищенка Костянтин Цубера.

5 лютого у засіданні оголосили перерву до 14 лютого.

Справа Тищенка