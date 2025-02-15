Головне за ніч та ранок суботи, 15 лютого: понад 110 боєзіткнень, гасіння загоряння на ЧАЕС, Мюнхенська безпекова конференція

Станом на ранок 15 лютого на майданчику Чорнобильської атомної електростанції та Нового безпечного конфайнменту (НБК) витоку радіації не зафіксовано.

Водночас продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки НБК, повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

Станом на 07.00 до гасіння було залучено 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки.

Зафіксовані наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 окупантів, 11 російських танків, майже 60 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 856 660 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

РФ запустила по УКраїні 70 ударних безпілотників типу "Shahed".

Сили ППО знищили 33 "шахеди", ще 37 локаційно втрачені.

Більше інформації – в новині.

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу президент України Володимир Зеленський закликав до створення об’єднаних Збройних сил Європи, щоб протистояти російській агресії.

Зеленський наголосив, що зараз українська армія з допомогою світу стримує Росію, але "давайте будемо чесними – зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати "Ні" Європі в питаннях, які їй загрожують".

"Багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії – Армії Європи. Я вірю, що час настав. Треба створити Збройні сили Європи. Це не важче, ніж стійко протистояти російським атакам, як ми вже робили," —наголошує Володимир Зеленський.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістці NBC Крістен Велкер, в якому визнав, що без підтримки з боку Сполучених Штатів нашій країні буде вкрай складно протистояти російському наступу.

Як пише Reuters, глава держави заявив, що "напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко - але в будь-які важкій ситуації є певний шанс". Проте Зеленський стверджує, що без допомоги США "цей шанс на виживання дуже низький".

У п'ятницю телеканал NBC оприлюднив лише невеликий шматок запису спілкування з Президентом України. Повну версію мають випустити в етер у неділю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!