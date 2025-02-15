Зеленський: "Я не відмовлюся від членства України в НАТО"

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу президент Володимир Зеленський заявив, що не відмовиться від членства України у НАТО, адже саме інтеграція в Альянс сновою будь-яких гарантій безпеки для країни, пише LB.ua.

"Я також не зніму членство України в НАТО. Наразі найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін – оскільки його примхи мають силу блокувати рішення Альянсу. І це при тому, що Росію зупинила армія України – не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія", – наголошує президент Зеленський.

Глава держави підкреслює, що на боці України не воюють чужі армії, водночас РФ у цій війні втратив майже 250 тисяч солдатів. Ще понад 610 тисяч отримали поранення.

"Тільки в Курській битві наші війська знищили майже 20 тисяч російських солдатів. Ми повністю знищили ті північнокорейські підрозділи, які Путін залучив через брак власних сил, щоб стримати наш контрнаступ. Вже понад півроку українці тримаються на території Росії, хоча саме Росія хотіла створити на нашій землі "буферну зону", — підкреслює глава держави.

"Я пишаюся Україною. Я пишаюся нашим народом.Але тепер я прошу вас – кожного з вас – чесно відповісти на це запитання: якби Росія прийшла за вами, чи могла б ваша армія воювати так само?", — додає президент

Зеленський відзначає, що основою будь-яких гарантій безпеки для України має бути саме членство в НАТО, або умови, які "дозволяють нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні".

Президент запропонував створити найсильнішу лінію безпеки Європи, яка пролягатиме через східний кордон України, східний кордон Білорусі, східний кордон країн Балтії та східний кордон Фінляндії.

"Це найсильніша лінія безпеки для всіх нас у Європі, тому що це лінія міжнародного права", — наголошує президент.