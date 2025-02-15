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Зеленський закликає до створення об'єднаних Збройних сил Європи

Однієї української армії недостатньо, що зупинити російську агресію.

Зеленський закликає до створення об'єднаних Збройних сил Європи
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу президент України Володимир Зеленський закликав до створення об’єднаних Збройних сил Європи, щоб протистояти російській агресії.

Про це пише LB.ua.

"Я вірю в Європу. І треба вірити. І я закликаю вас діяти – заради себе та заради Європи – людей Європи, ваших націй, ваших будинків, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього Європа має стати самодостатньою – об’єднаною спільною силою, українською та європейською", – наголошує президент.

Глава держави наголошує, що зараз українська армія, підтримана світовою допомогою, стримує Росію, але "давайте будемо чесними – зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати "Ні" Європі в питаннях, які їй загрожують", – додає президент.

"Багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії – Армії Європи. Я вірю, що час настав. Треба створити Збройні сили Європи. Це не важче, ніж стійко протистояти російським атакам, як ми вже робили," —наголошує Володимир Зеленський.

Президент додає, що мова йде не лише про збільшення витрат на оборону у відношенні ВВП, "одні гроші не зупинять ворожий напад". 

"Люди та зброя не надаються безкоштовно, але, знову ж таки, справа не лише в бюджеті. Це про те, що люди усвідомлюють необхідність захищати власний дім. Без української армії європейських армій не вистачить, щоб зупинити Росію. Тільки наша армія в Європі має реальний, сучасний бойовий досвід. Але однієї нашої армії теж недостатньо", — зазначає глава держави. 

Президент підкреслює, що три роки повномасштабної війни довели, що основа для об’єднаної європейської військових сил створено. "І зараз, коли ми ведемо цю війну та закладаємо основу для миру та безпеки, ми повинні будувати Збройні Сили Європи".

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