Зеленський: зустріч з Венсом не була втраченим часом

Президент Володимир Зеленський вважає, що треба попрацювати над зміною ставлення нової адміністрації США до України. Працювати над цим потрібно всім сторонам, не лише йому, сказав Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції.

Також потрібно працювати з деякими європейцями. На думку Зеленського, зараз у США готують свої позиції для переговорів з росіянами.

"Але не можна обговорювати Україну без нашої участі. Не можна розмовляти про Україну без нас. Я вважаю, що це небезпечно, і саме тому я вважаю, що потрібно більше розмовляти з президентом і його людьми, командою. Ми мали добру розмову вчора (з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. – Ред.), і я вважаю, що мені вдалося представити більше нової інформації віцепрезидентові. І це не був втрачений час, це насправді була дуже важлива дипломатична інвестиція", – прокоментував Зеленський.

Тому Україні потрібно прямо на всіх рівнях говорити про те, що спершу потрібно підготувати гарантії безпеки. Зробити це без України неможливо, і саме тому вона повинна бути за столом переговорів. Серед гарантій безпеки – або НАТО, або збільшення армії до 1,5 млн людей.

Станом на зараз, на думку Зеленського, у США немає плану щодо закінчення війни, тому що вони цей план українській стороні не озвучували.