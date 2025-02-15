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Ворожі дрони атакували громаду на Миколаївщині

Пошкоджень зазнали освітній заклад та амбулаторія.

Ворожі дрони атакували громаду на Миколаївщині
Фото: Сили оборони Півдня

Російська армія за добу атакувала Миколаївську область з різних видів озброєння. Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки, заклад освіти, амбулаторія та інші будівлі.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 15 лютого росіяни атакували Миколаївщину "шахедами". Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території сільського господарства Миколаївського району, яку оперативно ліквідували. 

Вибуховою хвилею пошкоджені приватний будинок, заклад освіти, котельня, станція очищування води, адмінбудівля та амбулаторія в одному населеному пункті області.

Крім того, 14 лютого об 11:40 ворог атакував Баштанський район ракетою, ймовірно С-300/С-400. Внаслідок падіння на відкритій території та дії вибухової хвилі пошкоджено вікна, двері та покрівлі близько 20 приватних будинків.

Також у ніч на 15 лютого ворог чотири рази атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

  • Сили ППО знищили 33 "шахеди" у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
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