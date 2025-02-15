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Росіяни завдали майже 370 ударів по Запорізькій області, є жертви

Під ворожими авіаударами опинилося Гуляйполе.

Росіяни завдали майже 370 ударів по Запорізькій області, є жертви
обстріли Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Війська РФ минулої доби завдали 468 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі дві людини загинули.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві людини загинули та ще одну поранено внаслідок ворожих атак по Пологівському району", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, уродовж доби окупанти ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю. 279 БпЛА різної модифікації атакували Лисогірку, Малокатеринівку, Кам'янське, Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Новодарівку. 

174 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.   

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

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