Зеленський заявив, що без підтримки США "шанси на виживання України низькі"

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістці NBC Крістен Велкер, в якому визнав, що без підтримки з боку Сполучених Штатів нашій країні буде вкрай складно протистояти російському наступу.

Як пише Reuters, глава держави заявив, що "напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко - але в будь-які важкій ситуації є певний шанс".

Проте Зеленський стверджує, що без допомоги США "цей шанс на виживання дуже низький".

У п'ятницю телеканал NBC оприлюднив лише невеликий шматок запису спілкування з Президентом України. Повну версію мають випустити в етер у неділю.