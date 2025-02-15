Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив, що без підтримки США "шанси на виживання України низькі"

Президент поспілкувався з журналістами NBC.

Зеленський заявив, що без підтримки США "шанси на виживання України низькі"
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістці NBC Крістен Велкер, в якому визнав, що без підтримки з боку Сполучених Штатів нашій країні буде вкрай складно протистояти російському наступу.

Як пише Reuters, глава держави заявив, що "напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко - але в будь-які важкій ситуації є певний шанс". 

Проте Зеленський стверджує, що без допомоги США "цей шанс на виживання дуже низький". 

У п'ятницю телеканал NBC оприлюднив лише невеликий шматок запису спілкування з Президентом України. Повну версію мають випустити в етер у неділю. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies