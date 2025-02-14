З-під окупації повернули ще вісьмох українських дітей

Долучилися до повернення дітей ОП, Офіс омбудсмана і Катар.

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще вісьмох українських дітей.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед врятованих — діти віком від 5 до 16 років.

«Двоє малюків втратили маму та перебували під загрозою назавжди залишитися в російському соціальному закладі, проте їхні рідні в Україні боролися за їхнє повернення. 16-річна дівчина через складні життєві обставини в родині потрапила в окупаційний сімейний центр, але мріяла повернутися на підконтрольну Україні територію до батька», - розповів Єрмак.

Долучилися до повернення дітей ОП, Офіс омбудсмана і Катар.