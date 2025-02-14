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МАГАТЕ: російський дрон пошкодив зовнішню оболонку захисної арки 4 енергоблоку на ЧАЕС

Рівні радіації всередині та зовні будівлі НБК стабільні.

МАГАТЕ: російський дрон пошкодив зовнішню оболонку захисної арки 4 енергоблоку на ЧАЕС
ЧАЕС, наслідки удару росіян
Фото: Андрій Єрмак

Унаслідок нічної атаки російського дрона пошкоджено зовнішню оболонку захисної арки Нового безпечного конфайнменту об’єкта "Укриття" 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС. Наразі триває обстеження стану внутрішньої оболонки.

Про це ідеться на сайті МАГАТЕ.

"Команда МАГАТЕ змогла побачити пролом у зовнішньому шарі НБК, що стався після детонації. Додаткова інформація від українського регулюючого органу, отримана сьогодні вранці, підтвердила, що зовнішня оболонка арки НБК зазнало пошкоджень, і наразі тривають обстеження для визначення стану внутрішньої оболонки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда МАГАТЕ, яка базується на станції, почула вибух о 01:50 ранку за місцевим часом, і бачила з кімнат їхнього гуртожитку дим і пожежу після влучання безпілотника в Новому безпечному конфайнменті. На місце події прибули працівники пожежної охорони та транспортні засоби, щоб загасити полум'я, яке ще кілька годин після цього можна було бачити з перервами.

Рівні радіації всередині та зовні будівлі НБК залишаються стабільними, — ідеться у заяві.

Також в агенстві додали, що після скасування цього тижня запланованої ротації персоналу агентства, що базується на окупованій ЗАЕС, генеральний директор Рафаель Гроссі "перебуває в контакті з обома сторонами з метою забезпечення безпечного проїзду груп агентства якнайшвидше".

  • Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було.
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