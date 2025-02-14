На Україну переміщується атмосферний фронт, який зумовить сніг

Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на вихідні, 15-17 лютого.

Як повідомили синоптики, 15 лютого через українську територію з північного заходу на південний схід переміститься атмосферний фронт, який зумовить сніг (у західних областях невеликий, на решті території - помірний), на півдні країни - подекуди з дощем.

На дорогах може бути ожеледиця, крім Криму.

Буде коливатися атмосферний тиск: короткочасне його падіння в суботу надалі швидко зміниться ростом, що спричинить зменшення опадів. Суботу прогнозують теплішою, у неділю та понеділок буде знову посилення морозу.

У Гідрометцентрі зазначили, що 15 лютого в більшості областей очікується утворення снігового покриву висотою 3-10 см.

У суботу загалом буде хмарно, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях становитиме 3-8° морозу, на решті території від 4° морозу до 1° тепла (вночі в Карпатах 8-13° морозу, вдень в Криму та Приазов'ї 2-7° тепла).