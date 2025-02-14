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Коордштаб: понад 150 українських військовополонених можуть перебувати у Чечні

Україна не отримувала від Чечні окремих запитів щодо обміну військовополонених.

Коордштаб: понад 150 українських військовополонених можуть перебувати у Чечні
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Координаційному штабі з поводжень з військовополоненими в Україні заявляють, що у Чечні, ймовірно, можуть перебувати понад 150 українських військовополонених.

Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За даними відомства, Міжнародний комітет Червоного Хреста не дає підтверджень про перебування в полоні українців на території Чечні. Також Координаційному штабу не відомі факти відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у цій республіці.

Відомо, що 36 українських військовополонених знаходяться у статусі "пошук особи", та решта — підтверджені з різних джерел, повідомили у Координаційному штабі.

У відомстві зазначають, що військові Сил оборони України потрапляють у полон з різних ділянок фронту. Їх передають у Чечню вже потім, після вивезення до Росії.

"Як і в інших місцях утримання полонених на території країни-агресорки та тимчасово окупованих територіях України стосовно полонених не дотримуються норми гуманітарного права та вимоги Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Режим Кадирова використовує полонених зокрема як "живий щит" для військових об’єктів, а також як важіль для зняття санкцій з представників родини Кадиров," — додають у Коордштабі.

Там також повідомили, що конкретних офіційних пропозицій стосовно обміну від влади Чечні не надходило. Україна передає всю інформацію про полонених до МКЧХ, проте Червоний Хрест не має можливості здійснювати свою діяльність на території Чечні.

  • Минулого року у Коордштабі заявляли, що чеченські військові купують у російських підрозділів полонених українських військових, щоб потім обмінювати їх на своїх колег. 
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