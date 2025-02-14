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СБУ показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС. Служба класифікує цей удар як воєнний злочин

Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

СБУ показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС. Служба класифікує цей удар як воєнний злочин
Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події. 

Як зазначає СБУ, на даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.

Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2» типу «Шахед».

Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. 

За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту.

Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття. 

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину рф та притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

  • Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем і Повітряними силами російський удар дроном по саркофагу ЧАЕС. Уже відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів: радари такої висоти не бачать, сказав він під час спілкування з пресою в Мюнхені.
  • Голова ОП Андрій Єрмак також розповів про реакцію учасників Мюнхенської безпекової конференції на російський дроновий удар. Він наголосив, що "всі дуже злі".
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