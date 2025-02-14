ДСНС: на місці атаки росіян на ЧАЕС ​виявили бойову частину дрона

В Україні наразі діє система моніторингу радіаційного фону зі 153 автоматизовними приладами, 40 із яких розташовані в зоні відчуження.

Наразі немає даних про перевищення нормальних показників через влучання російського дрона в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає "Радіо Свобода".

Вона розповіла, що в Україні діє система моніторингу радіаційного фону зі 153 автоматизовними приладами, 40 із яких розташовані в зоні відчуження. Дані з них надходять Центру прогнозування радіаційних аварій Гідромедцентру та МАГАТЕ.

"Тож навіть якби хтось хотів приховати якісь цифри, це не вдасться", - зазначила Водолага.

"Внаслідок цієї атаки було кілька ушкоджень у самому укритті, але їхні масштаби і чи вплинуть вони на радіаційний фон – це вже будуть говорити спеціалісти, які будуть працювати на місці. Наразі ми можемо говорити, що відкритий вогонь, який виник внаслідок атаки, рятувальники загасили. Зараз залишилося тління в одному осередку, над ліквідацією якого працюють рятувальники", – додала вона.

Речниця ДСНС розповіла, що рятувальники отримали повідомлення про влучання о 2:08. На місце одразу прибули перші підрозділи, які чергують на самій АЕС та в пожежній частині в місті Чорнобиль. Також долучилися рятувальники з Київської області та Києва, в тому числі - верхолази, які прибирають ушкоджені конструкції.

"Туди були направленні піротехнічні підрозділи, тому що на місці виявили бойову частини. Треба було працювати піротехнікам, щоб забезпечити безпеку самих рятувальників, які ліквідовували пожежу", – додала Водолага.