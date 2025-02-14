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ДСНС: на місці атаки росіян на ЧАЕС ​виявили бойову частину дрона

В Україні наразі діє система моніторингу радіаційного фону зі 153 автоматизовними приладами, 40 із яких розташовані в зоні відчуження.

ДСНС: на місці атаки росіян на ЧАЕС ​виявили бойову частину дрона
ЧАЕС, наслідки удару росіян
Фото: Андрій Єрмак

Наразі немає даних про перевищення нормальних показників через влучання російського дрона в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає "Радіо Свобода".

Вона розповіла, що в Україні діє система моніторингу радіаційного фону зі 153 автоматизовними приладами, 40 із яких розташовані в зоні відчуження. Дані з них надходять Центру прогнозування радіаційних аварій Гідромедцентру та МАГАТЕ.

"Тож навіть якби хтось хотів приховати якісь цифри, це не вдасться", - зазначила Водолага.

"Внаслідок цієї атаки було кілька ушкоджень у самому укритті, але їхні масштаби і чи вплинуть вони на радіаційний фон – це вже будуть говорити спеціалісти, які будуть працювати на місці. Наразі ми можемо говорити, що відкритий вогонь, який виник внаслідок атаки, рятувальники загасили. Зараз залишилося тління в одному осередку, над ліквідацією якого працюють рятувальники", – додала вона.

Речниця ДСНС розповіла, що рятувальники отримали повідомлення про влучання о 2:08. На місце одразу прибули перші підрозділи, які чергують на самій АЕС та в пожежній частині в місті Чорнобиль. Також долучилися рятувальники з Київської області та Києва, в тому числі - верхолази, які прибирають ушкоджені конструкції.

"Туди були направленні піротехнічні підрозділи, тому що на місці виявили бойову частини. Треба було працювати піротехнікам, щоб забезпечити безпеку самих рятувальників, які ліквідовували пожежу", – додала Водолага.

  • Цієї ночі один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною, яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття було пошкоджене, сталася пожежа, яку вже загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.
  • Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем і Повітряними силами російський удар дроном по саркофагу ЧАЕС. Уже відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів: радари такої висоти не бачать, сказав він під час спілкування з пресою в Мюнхені.
  • Голова ОП Андрій Єрмак також розповів про реакцію учасників Мюнхенської безпекової конференції на російський дроновий удар. Він наголосив, що "всі дуже злі".
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