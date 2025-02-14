Інтимні ігри замість валентинок: що українці обирають до Дня закоханих

Продажі ігор для пар 18+ в лютому 2025 року зросли вшестеро.

За аналітичними даними мережі торгових центрів Епіцентр, продажі ігор для пар 18+ в лютому 2025 року зросли вшестеро. Українці дедалі більше акцентують увагу на спільних емоціях та якісному спілкуванню з коханими.

Одним із найпопулярніших товарів місяця стала настільна гра-прелюдія Strateg 18+ українською мовою. Попит на карти Таро та метафоричні асоціативні карти збільшився в 17 разів.

“Ми бачимо, що цього року українці віддають перевагу подарункам, які допомагають створювати спільні спогади та емоції. В ці непрості часи пари прагнуть поглибити емоційну близькість і покращити якість взаємодії, включаючи інтимну сферу. Це надихає нас і надалі пропонувати нашим клієнтам широкий асортимент товарів, які допомагають виразити любов і турботу один про одного”, - зазначає директор відділу “Деко” мережі торгових центрів “Епіцентр” Марина Бевзюк.

Набори для створення 3D-зліпків рук “Для двох” лідирують серед онлайн-замовлень. Чоловіки часто обирають на подарунок конструктор Lego “Орхідея” для своїх коханих, тоді як жінки віддають перевагу наборам електроінструментів Bosch Professional та кавоваркам.

З-поміж цікавих тенденцій - українці дедалі рідше обирають паперові листівки-валентинки, натомість усе частіше купують м'які подушки-валентинки у формі серця. Незмінними подарунками до Дня закоханих залишаються товари червоного та рожевого кольорів із зображенням сердець: свічки, стилізовані під свято, символічні брелоки, а також зростає попит на свічки в кашпо. Часто замовляють аромадифузори, вази, фоторамки й чашки для чаю та кави з романтичними мотивами.