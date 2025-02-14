Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини, поранено 4 людини

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Хотінська громада: здійснено авіаційний удар (КАБ) (2 вибухи). Внаслідок обстрілу поранено три цивільні особи, пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я та 2 приватних будинки.
Юнаківська громада: зафіксовано авіаційний удар (КАБ) (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
Сумська громада: завдано авіаційні удари (КАБ) (3 вибухи) та атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджене нежитлове приміщення, травмовано 1 цивільну особу.
Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів).
Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 20 ворожих БпЛА типу “Шахед”.