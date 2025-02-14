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Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини, поранено 4 людини

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини, поранено 4 людини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.  

Хотінська громада: здійснено авіаційний удар (КАБ) (2 вибухи). Внаслідок обстрілу поранено три цивільні особи, пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я та 2 приватних будинки. 

Юнаківська громада: зафіксовано авіаційний удар (КАБ) (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Сумська громада: завдано авіаційні удари (КАБ) (3 вибухи) та атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджене нежитлове приміщення, травмовано 1 цивільну особу.

Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів).

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 20 ворожих БпЛА типу “Шахед”.

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