Російський дрон влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС

Цієї ночі один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною , яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - написав він у Telegram.
Укриття було пошкоджене, сталася пожежа, яку вже загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.
"За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - зазначив президент.
"Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - додав Зеленський.
Голова ОП Андрій Єрмак опублікував фото, на яких видно велику діру у даху самого укриття, а також руйнування в середні.
"По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що Росія - це загроза для всього світу. Військові Путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", - підписав фото Єрмак.
У ДСНС також наголосили, що показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.
"Моніторинг триває. Ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.
- Як відомо, 24 лютого 2022 року російські війська, що рухаюлися з території Білорусі, увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Президент Зеленський тоді назвав вторгнення в Чорнобиль оголошенням війни всій Європі.
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Під час свого перебування російські окупанти знову пошкодили електролінію до ЧАЕС та міста Славутич. В Чорнобильській зоні зафіксували лісові пожежі, МАГАТЕ повідомило про підвищену концентрацію цезію. Повідомлялсоя, що в унікальному заповідному комплексі Чорнобиля вогнем знищено майже 12 тис. га. Частина екосистеми втрачена назавжди.
- 31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців.
- Пізніше СБУ встановила факти ядерного тероризму росіян на території зони відчуження. Деяким фігурантам справи було повідомлено про підозру.