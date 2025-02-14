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Російський дрон влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС

На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. 

Російський дрон влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС
росіяни атакували ЧАЕС дроном
Фото: Андрій Єрмак

Цієї ночі один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною , яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - написав він у Telegram.

Укриття було пошкоджене, сталася пожежа, яку вже загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. 

"За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - зазначив президент. 

"Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - додав Зеленський. 

Голова ОП Андрій Єрмак опублікував фото, на яких видно велику діру у даху самого укриття, а також руйнування в середні.

"По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що Росія - це загроза для всього світу. Військові Путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", - підписав фото Єрмак.

ЧАЕС, наслідки удару росіян
Фото: Андрій Єрмак
ЧАЕС, наслідки удару росіян

У ДСНС також наголосили, що показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

"Моніторинг триває. Ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.

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