Окупанти пошкодили відремонтовану вчора українцями лінію до ЧАЕС

Аварійні бригади знову змушені їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.

Російські окупанти знову пошкодили електролінію до Чорнобильської атомної електростанції та міста Славутич, яку вчора відремонтували українські фахівці.

Аварійні бригади змушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС і міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", - сказано в повідомленні.

В Укренерго наголосили, що Чорнобильська АЕС є важливим об’єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення. Також від лінії, що живлять атомну станцію, залежить електропостачання мешканців міста Славутич.

"Тому безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад Укренерго до цієї лінії для проведення оглядів і ремонтів є вкрай важливим не лише для українських споживачів, але й для Європи в цілому. Адже це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя і здоров’я людей, що можуть стати її жертвами", – акцентували в українській енергетичній компанії.

Раніше сьогодні генеральний секретар МАГАТЕ констатував, що персонал ЧАЕС припинив ремонт і обслуговування обладнання станції. Це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.

Унаслідок ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС була повністю знеструмлена. Бойові дії унеможливлювали ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС були зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор міг підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

У МАГАТЕ повідомляли, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працював увесь час з моменту захоплення, Росія не давала змоги замінити працівників. Персонал мав обмежений доступ до води, їжі, ліків.

Офіс генпрокурора України розпочав провадження за статтею "екоцид" щодо дій РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС.

У розвідці повідомляли, що Росія готує провокації на ЧАЕС.