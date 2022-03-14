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ASUS іде з російського ринку

ASUS іде з російського ринку

Тайванський виробник персональних комп'ютерів ASUS планує евакуювати своїх співробітників і бізнес з Росії. 

Про це заявила міністерка економіки Тайваню Ван Мей-Хуа, повідомляє Reuters

Вона також зазначила, що Тайвань «підтримує інші демократії» і також застосував санкції проти Росії. 

Кілька днів тому міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров публічно звернувся до голови правління ASUS Джонні Ші з закликом припинити діяльність у Росії. «Росіяни не мають морального права користуватися вашими блискучими технологіями. Вони для миру, а не для війни», – заявив Федоров.

Нагадаємо, прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів

Після вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. У владній партії «Єдина Росія» заявили, що активи таких компаній слід «націоналізувати», оскільки їхній вихід з ринку можна розцінити як «навмисне банкрутство». 

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут

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