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Із портом Маріуполя немає зв’язку, - Адміністрація морпортів

Із портом Маріуполя немає зв’язку, - Адміністрація морпортів
Фото: Маріупольська міська рада

Адміністрація морських портів України втратила зв’язок з Маріупольською філією.

Про це повідомляють на сайті Кабміну.

"АМПУ втратила зв’язок із Маріупольською філією. Вже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв’язатися з азовськими портовиками. Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. У місті гуманітарна катастрофа – немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв’язку. На цей момент відомо про численні руйнування у місті. Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий, - сказано у повідомленні.

Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 березня, працівники першого вантажного району ДП "МТП "Чорноморськ" вийшли на свою зміну вперше за останні майже два тижні - почали навантаження вагонів для залізниці.

В оточеному Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба України у Twitter.

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