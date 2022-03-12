eBay призупинив продаж товарів з Росії

Компанія рекомендує скасувати замовлення з Росії, які ще не виконані.

Платформа eBay призупинила всі транзакції з продажу товарів з Росії через припинення роботи платіжних систем та основних служб доставки, повідомляє Liga.

За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців з Росії буде встановлений статус «У відпустці».Зазначається, що всі активні оголошення російських користувачів будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари.

«Якщо покупець раніше додав товар користувача з Росії до списку відстеження, він не зможе завершити покупку», – йдеться у повідомленні eBay.

Компанія рекомендує скасувати замовлення товарів з Росії, які ще не виконані.

Нагадаємо, платіжні сервіси PayPal та Payoneer припинили роботу в Росії.