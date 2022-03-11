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США забороняють постачання до Росії предметів розкоші і ветують імпорт алкоголю, алмазів і морепродуктів

Санкційні списки також доповнять новими іменами. 

США забороняють постачання до Росії предметів розкоші і ветують імпорт алкоголю, алмазів і морепродуктів
Фото: EPA/UPG

США вводять заборону на експорт до Росії предметів розкоші й ускладнюють придбання високоякісних товарів для російських олігархів.

Про це повідомив у пʼятницю президент США Джо Байден, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії... Ми також плануємо ускладнити купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", – сказав Байден.

Він зазначив, що санкційні списки Штатів поповняться новими іменами мільярдерів із Росії та членами їхніх родин. 

Крім того, Штати забороняють імпорт з РФ алкоголю, алмазів та морепродуктів. 

Ці санкції доповнили попередні обмежувальні заходи, застосовані через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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