США забороняють постачання до Росії предметів розкоші і ветують імпорт алкоголю, алмазів і морепродуктів

США вводять заборону на експорт до Росії предметів розкоші й ускладнюють придбання високоякісних товарів для російських олігархів.

Про це повідомив у пʼятницю президент США Джо Байден, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії... Ми також плануємо ускладнити купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", – сказав Байден.

Він зазначив, що санкційні списки Штатів поповняться новими іменами мільярдерів із Росії та членами їхніх родин.

Крім того, Штати забороняють імпорт з РФ алкоголю, алмазів та морепродуктів.

Ці санкції доповнили попередні обмежувальні заходи, застосовані через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.