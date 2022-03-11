Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Евакуація: мешканці Енергодара прибули до Запоріжжя, колона з Гостомеля уже в Білогородці

Людям надують першу медичну та гуманітарну допомогу.

Евакуація: мешканці Енергодара прибули до Запоріжжя, колона з Гостомеля уже в Білогородці

У п'ятницю, 11 березня, триває евакуація мирних мешканців з найгарячіших точок України на декількох напрямках.

Зокрема, як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки уже прибула в Запоріжжя.

За його словами, автобуси та приватні авто з Бучі також прибувають у Білогородку. “Людям надається перша медична та гуманітарна допомога. Далі евакуаційна колона рухається в Київ”, - зазначив Тимошенко.

Голова Київщини Олексій Кулеба повідомив, що колону з Гостомеля також зустрічають у Білогородці.

“Усім, хто потребує, надається перша гуманітарна та медична допомога”, - сказав Кулеба.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також