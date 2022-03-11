Евакуація: мешканці Енергодара прибули до Запоріжжя, колона з Гостомеля уже в Білогородці

У п'ятницю, 11 березня, триває евакуація мирних мешканців з найгарячіших точок України на декількох напрямках.

Зокрема, як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки уже прибула в Запоріжжя.

За його словами, автобуси та приватні авто з Бучі також прибувають у Білогородку. “Людям надається перша медична та гуманітарна допомога. Далі евакуаційна колона рухається в Київ”, - зазначив Тимошенко.

Голова Київщини Олексій Кулеба повідомив, що колону з Гостомеля також зустрічають у Білогородці.

“Усім, хто потребує, надається перша гуманітарна та медична допомога”, - сказав Кулеба.