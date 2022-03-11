Закрите небо може зупинити війну, - полонені російські льотчики

Один з полонених російських льотчиків - Максим Кріштоп - на пресконференції розповів, що встиг зробити три вильоти на українську територію, під час одного з них він скинув 4 тонни фугасних бомб на житлові будинки мирних українців. Під час виконання бойового завдання льотчик зрозумів, що ціль – це не військові об'єкти, а житлові будинки, повідомляє "Ліга".

Кріштоп наголосив, що льотчики самі виявили бажання поспілкуватися з незалежними ЗМІ. Проте якби їх не збили, вони далі бомбардували б Україну, але пізніше відмовилися б від виконання таких наказів та руйнувань в Україні – у Маріуполі, Харкові.

На запитання журналіста льотчик відповів, що вважає закриття неба можливістю зупинити війну.

"Я сподіваюся, що наше керівництво схаменеться на всіх рівнях і перестане знищувати мирні міста, – сказав Кріштоп. – Під час розмов з українськими військовими я дізнався, що таких руйнувань у Харкові не було з Другої світової війни. Харків перестає існувати під ударами російських збройних сил".

"Будемо передані до суду спочатку на території України, а згодом, ймовірно, Міжнародного суду в Гаазі як військові злочинці", – відповів Кріштоп на запитання журналістів про майбутнє полонених пілотів. "Рішення про початок військової спецоперації в Україні вважаю неправильним і злочинним", – підсумував полонений льотчик.

Пілоти отримували накази завдавати авіаударів по Україні, починаючи з 24 лютого.

Інший полонений льотчик Олексій Головенський, мати якого живе в Україні, здійснював вильоти з аеродрому Саки в окупованому Криму. Нагадаємо, СБУ оприлюднило відео звернення матері Головенського, яка перепросила за те, що не змогла виховати "достойну людину".

Пресконференцію давали троє полонених російських льотчиків: Кріштоп Максим Сергійович (підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку ВЧ 45117 ЗС РФ); Козлов Олексій Ігорович (штурман авіаційної ескадрильї, капітан); Головенський Олексій Сергійович (командир авіаційної ескадрильї, майор).