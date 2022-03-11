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​Розвідка оприлюднила список батальйону морської піхоти окупантів з Астрахані

“Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"!"

​Розвідка оприлюднила список батальйону морської піхоти окупантів з Астрахані

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина № 20264) міста Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України.

“Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо”, – заявили в ГУР.

Переглянути список можна за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ РФ), які беруть участь у війні проти України.

8 березня ГУР МО оприлюднило дані російських військових, які здійснюють ракетні обстріли українських міст. Серед військових злочинців – особи, які зрадили Україну у 2014 році. 

5 березня було опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста.

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