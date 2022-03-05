Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілють українські міста, - ГУР

Головне управління розвідки опублікувало список російських льотчиків, які здійснюють авіанальоти на українські міста. Повний список є на сайті ГУР.

"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!" - повідомляється на фейсбук-сторінці ГУР.

Список включає особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому “Ліда” (поряд з містом Барановичі - ред.).

Список: