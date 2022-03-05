В агонії власної поразки Росія вдається до ще більш злочинних дій, - Шмигаль

Російські військові зазнають величезних втрат у людських ресурсах та техніці. Про це у вечірньому зверненні розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Російська армія та її вищі чини розповідали про те, як вони за тиждень будуть скидати сили НАТО в Ла-Манш. Натомість їхні солдати кидають техніку та здаються в полон, - каже Шмигаль. - Десятки міст і сотні селищ ідуть бої і всюди ворог стикається з супротивом не лише бійців, але і місцевого населення. В агонії власної поразки Росія вдається до ще більш злочинних дій".

Крім того премʼєр-міністр закликав українців чинити опір на всіх фронтах та допомагати бійцям бороти російського окупанта. Крім того Денис Шмигаль розповів, що вже є рішення Ради ООН з прав людини, що буде створено комісію з рослідування фактів злочинів проти мирного населення України.

"Так само розпочинається розслідування кримінального суду щодо розслідування воєнних злочинів в Україні. Це означає, що всі винні в смертях людей, особливо цивільних, будуть покарані", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, що о рієнтовні втрати противника склали 9166 осіб, 33 літаки і 37 гелікоптерів