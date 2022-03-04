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​У Нідерландах власники житла розривають договори оренди з росіянами і безплатно приймають українців

В країні організовують спеціальні пункти прийому біженців та облаштовують місця для проживання.

​У Нідерландах власники житла розривають договори оренди з росіянами і безплатно приймають українців
Фото: EPA/UPG

У Нідерландах обурені військовим вторгенням Росії в Україні власники житла розривають договори оренди з росіянами.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на видання NOS.

“Орендодавець заявив, що розриває контракт із громадянкою Росії через війну в Україні. Російська емігрантка в Амстердамі отримала відповідне повідомлення від власника, що причина такого рішення - це її російське громадянство”, - йдеться у повідомленні.

Жінка негайно пожалілася у фонд, який займається порушенням прав орендарів.

ЗМІ повідомляють про схожі випадки.

Натомість, тисячі нідерландців вже заявили, що готові безкоштовно прийняти у своїх домівках українців, які тікають від війни. Також Нідерланди готуються до прибуття великої кількості біженців з України. Зокрема, організовують спеціальні пункти прийому та облаштовують місця для проживання.

Перші українці вже прибули до Нідерландів минулої ночі. Це 120 осіб, яких розмістили в армійському таборі Харскамп (Harskamp). Там створено умови максимум на 950 осіб, які попередньо можуть залишитися там до кінця травня. Також у п'ятницю вранці до маста Ваддінксвен прибуло 50 українців. Їх було розміщено у спортивному залі, де вони можуть перебувати протягом тижня. Муніципалітет шукає можливості для їх розміщення на більш тривалий час.

У муніципалітеті Роттердама зазначили, що всього буде облаштовано дві тисячі місць. Влада також шукає перекладачів, які б могли допомогти порозумітися з українцями.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна буде "щедро" надавати притулок українцям, які тікають від російського вторгнення.

24 лютого Росія оголосила війну Україні. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та з Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, ракети влучають в житлові будинки українців.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Збройні сили України за підтримки усіх громадяну мужньо протистоять агресії РФ.

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