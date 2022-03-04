Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна буде "щедро" надавати притулок українцям, які тікають від російського вторгнення.

Своє відеозвернення він опублікував у Тwitter.

Рютте наголосив, що потік українських біженців є наслідком війни, яку Росія веде проти України. Він також запропонував Польщі допомогу в прийомі українців.

"Наразі Польща приймає їх переважну більшість, але Нідерланди також здатні впоратися з цим. Ми щедро запропонуємо притулок. Першу хвилю ми вже приймаємо", - сказав Рютте.

Він вкотре назвав ситуацію в Україні жахливою, а російську агресію - "абсолютно безпрецедентною.

"Ця агресія також все більше зосереджена на цивільних! Ми всі бачили відео обстрілів у Києві, а також руйнування цивільних будинків, державних об’єктів, багатоквартирних комплексів у Харкові. Це - картини, які врізалися в нашу свідомість, і які ми ніколи не забудемо ", - додав Рютте.

At the request of President @ZelenskyyUA, I would like to send a message from the Netherlands to the people of Ukraïne. We support you, we stand with you. pic.twitter.com/2uWuTsD8x5 — Mark Rutte (@MinPres) March 3, 2022

Нагадаємо, Рада ЄС активувала Директиву про тимчасовий захист для біженців з України. Тимчасовий захист українців передбачає право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг та соціальної допомоги у країнах ЄС.