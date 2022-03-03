Путін хоче взяти під контроль усю Україну, - Макрон

Після півторагодинної телефонної розмови з президентом країни-агресора Макрон сказав, що "найгірше ще попереду".

3 березня президенти Франції і Росії провели телефонну бесіду. У розмові Путін заявив, що не полишає наміру захопити всю Україну, передає телеканал BFM TV.

Емманюель Макрон після півторагодинної розмови був налаштований песимістично. Президент Франції вважає, що в Україні "найгірше ще попереду".

За словами глави Франції, Путін висловив "велику рішучість" продовжувати наступ, мета якого - "взяти під контроль" усю Україну.

Під час цієї телефонної розмови російський президент повідомив свого французького колегу, що операція російської армії розвивається "за планом" Москви і що "буде гірше", якщо українці не приймуть умови країни-агресора.

Володимир Путін підтвердив у розмові з Макроном, що має намір провести "денацифікацію" України, про що він заявляв від початку війни.

"Інтуїція президента (Макрона) підказує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін... Російські амбіції – захопити всю Україну. Військові цілі Володимира Путіна не змінилися", - цитує телеканал джерело у французькій владі.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до французів назвав Росію не стороною, що зазнала агресії, а агресором, а також назвав брехнею заяви РФ про те, що вона нібито "воює в Україні з нацизмом".

Напередодні заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент і колишній прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв відповів на заяву міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що ЄC вестиме проти РФ тотальну економічну війну і спричинить крах її економіки через військову агресію проти України. Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну.