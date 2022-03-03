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Адміністрація Байдена просить у Конгресу для України 10 млрд доларів, – ЗМІ

Законодавці мають визначитися до 11 березня.

Адміністрація Байдена просить у Конгресу для України 10 млрд доларів, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес схвалити виділення України допомогу на суму 10 мільярдів доларів.

Про це пише washingtonpost.com з посиланням на джерела.

Гроші мають допомогти нашій країні подолати гуманітарну кризу, до якої призводить вторгнення Росії.

Також кошти планують направити на зміцнення оборони України та захист електромережі від перебоїв.

Зазначимо, спочатку адміністрація Байдена попросила законодавців надати Україні приблизно 6,4 мільярди доларів у відповідь на геополітичну кризу. 

Законодавці мають визначитися до 11 березня.

Нагадаємо, сьогодні раніше Європейський Союз підписав Меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Адміністрація Байдена також готує ще один пакет санкцій, спрямований проти російських олігархів, щоб посилити тиск на економіку Росії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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