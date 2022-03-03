США запровадять санкції проти російських олігархів

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готує ще один пакет санкцій, спрямований проти російських олігархів, щоб посилити тиск на економіку Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

"У середу Міністерство юстиції США оголосило про створення оперативної групи для переслідування олігархів-мільярдерів, які допомагали пану Путіну в його вторгненні в Україну, – пише The New York Times. – Спеціальна група збирає ресурси різних федеральних агенцій, щоб забезпечити виконання радикальних економічних заходів, запроваджених Сполученими Штатами".

Про плани нових санкцій проти олігархів раніше повідомляли також Reuters і The Washington Post.

Білий дім стверджує, що санкції проти російських фінансових установ і Центробанку РФ є найбільш значущими з часів холодної війни, вони уже відокремили більшу частину економіки Росії від решти світу.

Нагадаємо, що сенатори-республіканці Марко Рубіо і Час Грасслі представили законопроєкт запровадження широкомасштабних санкцій проти всіх російських державних підприємств під назвою "Героям слава". Законопроєкт має повну назву "Припинення збагачення російських олігархів і промислових союзників махінацій Москви з використання її мерзенного злочинства за кордоном", скорочена англійська абревіатура цієї назви "Героям Слава".

Санкції передбачають заборону доступу на американський ринок капіталів для компаній, які перебувають у власності або контролюються Москвою для фінансування війн Володимира Путіна. Йдеться про такі компанії як "Роснафта", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT.