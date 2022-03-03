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Дії військ Росії проти України мають ознаки геноциду, це не має лишитися безкарним, – Дуда

Через свою активну допомогу Україні Польща стала ціллю російської дезінформації. 

Дії військ Росії проти України мають ознаки геноциду, це не має лишитися безкарним, – Дуда
Фото: EPA/UPG

Дії російських військових під час повномасштабної війни проти України мають ознаки геноциду. Це не має залишатися безкарним, заявив президент Польщі Анджей Дуда у зверненні до громадян своєї країни, пише Укрінформ.

Польський президент вважає, що Україна стала для вільного світу символом захисту спільних цінностей, суверенності і демократії.

"Уже тиждень Україна чинить опір окупантам, платячи за це найвищу ціну. Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їхні винуватці відповідатимуть за це в міжнародних трибуналах", – заявив Дуда.

Він зазначив, що Польща з перших днів активно допомагає Україні, країна ініціювала найгостріші санкції, які Захід підтримав.

"Ми є адвокатом України в її намаганнях стати членом ЄС", – заявив Дуда.

Польща також прийняла вже більш ніж 500 000 українських біженців. Дуда вважає, що країна є лідером допомоги для України і через це Польща стала ціллю російської пропаганди та дезінформації. 

Він закликав усі політичні сили в Польщі бути відповідальними і не піддаватися на провокації, аби це не призвело до політичних чвар усередині країни. Президент наголосив, що зараз головною метою є допомога Україні, яка бореться за незалежність.

Геноцид – це цілеспрямоване повне чи часткове знищення населення та народу за національними, етнічними расовими чи релігійними мотивами. Про те, що дії росіян у війні проти України мають ознаки геноциду, говорив і президент Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, учора ввечері 38 держав подали до Міжнародного кримінального суду позов проти Росії за її війну з Україною. Це найбільший в історії позов. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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