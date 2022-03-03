Німецька влада арештувала яхту російського олігарха Усманова - Forbes

Німецька влада заарештувала яхту російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив до санкційного списку ЄС у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Про це повідомив Forbes з посиланням на три джерела у яхтовому бізнесі.

Яхта російського олігарха з жовтня 2021 перебуває на ремонті на гамбурзькому суднобудівному заводі "Blohm+Voss". За даними американського видання, у середу на роботу не вийшли спеціалісти, які лагодять судно. Як повідомило джерело Forbes, ймовірно, це пов'язано з рішенням влади Німеччини накласти арешт на майно Усманова.

156-метрову яхту Усманова "Ділбар" оцінюють у 600 мільйонів доларів. Її збудувала для олігарха німецька суднобудівна компанія "Lürssen" у 2016 році. Як зазначає видання, за водотоннажності 15 917 тонн це найбільша моторна яхта у світі, її екіпаж складається з 96 осіб.