Міжнародна спільнота має заблокувати російське судноплавство, - Мінінфраструктури

Йдеться про заборону для суден, які ходять під прапором РФ.

Україна направила майже 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення Російської Федерації в Україну та фактами грубого порушення нею міжнародного морського права. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

“Ми вимагаємо зупинити морське сполученням з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах”, - йдеться в повідомленні відомства.

Йдеться про заборону для суден, які ходять під прапором РФ або використовуються фізичними та юридичними особами, що пов'язані з Російською Федерацією або перебувають під санкціями.

У Мінінфраструктури нагадали, що наразі санкції вже запровадила Великобританія. У зв'язку з військовою агресією Росії проти України Міністерство транспорту Великобританії вирішило заборонити заходити в порти суднам, які будь-яким чином пов’язані з країною-агресором.