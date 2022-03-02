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Міжнародна спільнота має заблокувати російське судноплавство, - Мінінфраструктури

Йдеться про заборону для суден, які ходять під прапором РФ.

Міжнародна спільнота має заблокувати російське судноплавство, - Мінінфраструктури

Україна направила майже 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення Російської Федерації в Україну та фактами грубого порушення нею міжнародного морського права. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

“Ми вимагаємо зупинити морське сполученням з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах”, - йдеться в повідомленні відомства.

Йдеться про заборону для суден, які ходять під прапором РФ або використовуються фізичними та юридичними особами, що пов'язані з Російською Федерацією або перебувають під санкціями.

У Мінінфраструктури нагадали, що наразі санкції вже запровадила Великобританія. У зв'язку з військовою агресією Росії проти України Міністерство транспорту Великобританії вирішило заборонити заходити в порти суднам, які будь-яким чином пов’язані з країною-агресором.

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