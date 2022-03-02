Путін заборонив вивозити з Росії більше ніж 10 тисяч доларів

У Росії запроваджено чергові економічні обмеження для населення. Цього разу громадянам заборонено вивозити з країни готівки більше, ніж на 10 тисяч доларів (раніше суми понад 10 тисяч доларів просто потрібно було декларувати).

Підписання відповідного наказу, що його опубліковано на сайті Кремля, обумовлено "недружніми та такими, що не відповідають міжнародному праву діями США та міжнародних організацій, які до них доєдналися" (йдеться про санкції, які було введено проти Росії після її нападу на Україну).

Цим самим документом нерезидентам РФ з "недружніх країн та їх підконтрольним структурам" забороняється укладати угоди із цінними паперами та нерухомістю, отримувати кредити в рублях без згоди урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Окрім того, напередодні Володимир Путін підписав указ про так звані "санкції у відповідь", що передбачає заборону резидентам РФ:

- зарахування валюти на свої рахунки в іноземних банках;

- здійснювати грошові перекази (без відкриття банківського рахунку) іноземцям з використанням електронних засобів сплати;

- перераховувати валюту нерезидентам за договорами позики.

Нагадаємо, напередодні компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну. Окрім того, за оцінкою ділового видання Bloomberg, РФ стала країною, що не придатна для інвестицій.