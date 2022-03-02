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Apple зупиняє продажі своїх товарів у Росії

У Росії також обмежено працює Apple Pay.

Apple зупиняє продажі своїх товарів у Росії
Фото: hightech.fm

Компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

"Ми глибоко занепокоєні вторгненням Росії в Україну і підтримуємо всіх людей, які страждають внаслідок насильства, — йдеться в заяві Apple, опублікованій 1 березня. — Ми підтримуємо гуманітарні місії, надаємо допомогу з вирішенням кризи з біженцями і робимо все, що в наших силах, для підтримки наших співробітників у регіоні".

Компанія заявила, що призупинила всі продажі продукції в Росії, а минулого тижня припинила весь експорт у свої російські канали збуту.

Через Apple App Store більше не можна завантажити RT News і Sputnik News за межами Росії. Роботу Apple Pay в Росії теж обмежено.

Нагадаємо, 26 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука заблокувати Apple Store для громадян Росії.

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури
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