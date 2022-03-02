Apple зупиняє продажі своїх товарів у Росії

Компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

"Ми глибоко занепокоєні вторгненням Росії в Україну і підтримуємо всіх людей, які страждають внаслідок насильства, — йдеться в заяві Apple, опублікованій 1 березня. — Ми підтримуємо гуманітарні місії, надаємо допомогу з вирішенням кризи з біженцями і робимо все, що в наших силах, для підтримки наших співробітників у регіоні".

Компанія заявила, що призупинила всі продажі продукції в Росії, а минулого тижня припинила весь експорт у свої російські канали збуту.

Через Apple App Store більше не можна завантажити RT News і Sputnik News за межами Росії. Роботу Apple Pay в Росії теж обмежено.

Нагадаємо, 26 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука заблокувати Apple Store для громадян Росії.