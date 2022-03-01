Кулеба: Російські банки відключать від SWIFT уже найближчим часом

Російські банки відключать від SWIFT уже найближчим часом. Половину резервів російського Центробанку вже заблоковано. Про це на брифінгу у вівторок, 1 березня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відключення російських банків від SWIFT має відбутися вже найближчим часом. Ми вимагаємо повного ембарго на торгівлю російською нафтою та газом. Перші рішення у цьому напряму вже ухвалені Канадою. І ця хвиля буде зростати надалі. Про запровадження нових санкцій вже оголосили ЄС, США, Британія та низка інших країн. Зокрема, Австралія. Швейцарія вперше за всю історію долучилася до санкцій ЄС", – заявив він.

Кулеба наголосив, що навіть раніше обережна Азія, долучається до антипутінської коаліції. "Сінгапур вводить обмеження експортного контролю. Санкції проти російських банків та припинення авіасполучення. Нищівних ударів зроблено по Центробанку Росії… Це блокує більш ніж половину російських резервів", – зазначив глава українського МЗС.

Міністр наголосив, що Україна продовжує отримувати гуманітарну допомогу від усього світу. "Вантажі з необхідним прибувають з Франції, Словаччини, Швейцарії, Індії, Естонії та Литви. Учора ввечері Британія відправила великий вантаж через Польщу з медичними засобами. Загалом Лондон виділив 40 млн фунтів на гуманітарну допомогу. Це лише невелика частина допомоги, яку нам надають з усього світу", – сказав Кулеба.

SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків зі США, з Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Воно доставляє безпечні повідомлення більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у більш ніж 200 країнах і територіях.

SWIFT заблокував доступ до країни лише раз у своїй історії: у 2012 році за допомогою директиви ЄС він заблокував Іран у рамках низки заходів, спрямованих на стримування ядерної програми Ісламської Республіки.