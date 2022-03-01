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Mastercard заблокував доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції

Крім того, за словами Мібаха, Mastercard працює з партнерами над відправленням в Україну гуманітарної допомоги.

Mastercard заблокував доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції

Mastercard заблокувала доступ до своєї платіжної системи "багатьом фінансовим інститутам" через антиросійські санкції, введені у зв'язку із ситуацією навколо України, йдеться в заяві голови корпорації Майкла Мібаха.

"У результаті санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard. Ми й надалі будемо працювати з регуляторними органами найближчими днями, щоб повністю виконати наші зобов’язання", - сказав він.

Після відключення платіжної системи Mastercard картки цих банків не працюватимуть за кордоном і в зарубіжних інтернет-магазинах. У Росії вони працюватимуть, оскільки всередині країни платежі обробляються внутрішньою Національною системою платіжних карток.

Раніше під блокувальні санкції США потрапили російські ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк і Новикомбанк.

Голова корпорації наголосив, що "вторгнення російських військових сил в Україну" стало спустошливим для українців.

"Наші думки з тими, кого це торкнулося", - додав він.

Крім того, за словами Мібаха, Mastercard працює з партнерами над відправленням в Україну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше країни-члени ЄС і США погодили відключення Росії від SWIFT. SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків зі США, з Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Воно доставляє безпечні повідомлення більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у понад 200 країнах і територіях.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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